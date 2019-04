Christchurch - Umgehen mit Wunden

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 19:55 Min. . WDR 5. Von Lena Bodewein.

Wie in keiner anderen Stadt in Neuseeland haben die Bewohner kollektiv so viel erleiden müssen. Zuerst erschütterte ein Erdbeben die Stadt, dann kam der dramatische Terroranschlag auf eine Moschee. Seitdem rücken die Menschen enger zusammen. - AutorIn: Lena Bodewein"

