Audio: Der dunkle Wald (4/4)

WDR 5 Der dunkle Wald | 01.10.2018 | Länge: 54:07 Min.

Was sind die Gesetzmäßigkeiten unterschiedlicher Kulturen im Universum, was die Voraussetzungen für Zerstörung oder Koexistenz im All? Luo Ji versteht, und setzt alles auf eine Karte. // Von Cixin Liu / Bearbeitung und Regie: Martin Zylka / WDR 2018 / www.hoerspiel.wdr.de | audio