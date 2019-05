Audio: Leonardo da Vinci an der Loire

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 19:24 Min. . WDR 5. Von Ingrid Mueller-Muench.

Am 2. Mai jährt sich der Todestag von Leonardo da Vinci. Vor 500 Jahren starb der Künstler in Amboise an der Loire. Seitdem wird darüber gestritten, welchem Land er eigentlich gehört: Italien oder Frankreich? | audio