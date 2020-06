Auf der Liste von Rechtsradikalen

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 19:20 Min. . Verfügbar bis 02.06.2021. WDR 5. Von Ulrich Land.

Menschen in der Politik, in den Medien, in der Wissenschaft und im Aktivismus stehen auf Listen, die Rechtsradikale ins Internet stellen. Todeslisten nennen die Betroffenen die Veröffentlichung ihrer Adressen. Was bedeutet es, zur Zielscheibe zu werden? Von Ulrich Land

