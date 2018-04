Audio: Service Hörbuch - "Der Mann, der nicht mitspielt"

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche | 09.04.2018 | Länge: 07:11 Min.

In seinem Krimi-Debüt demonstriert Christof Weigold seine fundierten Kenntnisse über die Gründerjahre Hollywoods. Sein deutschstämmiger Ermittler Hardy Engel gerät in seinem ersten Fall mitten hinein in einen der heftigsten Sexskandale des Jahres 1921. - AutorIn: Renate Naber | audio