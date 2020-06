Aluminium – ein Metall mit Tücken

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 21:30 Min. . Verfügbar bis 09.06.2021. WDR 5. Von Godehard Weyerer.

Alu-Dosen, Alu-Felgen, Alu-Fenster. Aluminium ist ein Produkt, von dem wir alle gut leben – in der Küche, am Bau, oder im Auto. Aber in Deutschland wird immer weniger Aluminium hergestellt. Zu teuer, zu energieintensiv, zu umweltbelastend. Autor: Godehard Weyerer

