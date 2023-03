50 Jahre "The Dark Side of the Moon"

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 21:18 Min. . Verfügbar bis 20.03.2024. WDR 5. Von Tom Noga.

Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" ist eine epochale Platte. Ein Konzeptalbum auf dem höchsten Stand der damaligen Klangtechnik und nicht weniger als der Versuch einer Welterklärung. Pink Floyd stieg mit dem Album in die Liga der Superstars auf. Eine Erinnerung. Autor: Tom Noga

