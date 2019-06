50 Jahre Stonewall - 50 Jahre CSD

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 22:32 Min. . WDR 5. Von Christian Geuenich.

"Stonewall was a riot" - der Aufstand gegen die Polizeigewalt um die Bar "Stonewall Inn" in der New Yorker Christopher Street in der Nacht zum 28. Juni 1969 gilt als Initialzündung der weltweiten Schwulen- und Lesbenbewegung. - AutorIn: Christian Geuenich

