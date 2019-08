Audio: Das Monterey International Pop Festival 1967

WDR 5 Musikbonus . . 56:55 Min. . WDR 5.

Das Monterey Festival im summer of love war der traumhafte Auftakt einer Reihe von Rockfestivals, die 1969 in Woodstock ihren medialen und kommerziellen Höhepunkt und später in Altamont ihr alptraumhaftes Ende fand.Moderation: Sebastian von Haugwitz | audio