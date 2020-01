Popstar Beethoven - Meisterhaftes jenseits der Klassik

WDR 5 Musikbonus . . 55:35 Min. . Verfügbar bis 02.02.2020. WDR 5.

Vor 250 Jahren wurde Ludwig van Beethoven geboren. Der Komponist aus Bonn hat sich tief in das kulturelle Gedächtnis eingeprägt, nicht nur in der Klassik und nicht nur in Deutschland. Seine Musik lebt auch weiter im Pop, Jazz, Rock und sogar im Hip Hop der Gegenwart. Moderation: Jan Tengeler.