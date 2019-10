Einfach, laut und energisch – Blues aus der Garage

WDR 5 Musikbonus . . 58:13 Min. . Verfügbar bis 03.11.2019. WDR 5.

Alle Rockmusik ist auf den Blues zurückzuführen, oder: "The Blues is the roots - everything else is the fruits.", wie Willie Dixon es formulierte. Fünf aktuelle Bands aus den USA und Schweden huldigen ihren Wurzeln. Moderation: Sebastion von Haugwitz