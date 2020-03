Bratsche, Loops und Roosmarijn

WDR 5 Musikbonus . . 57:57 Min. . Verfügbar bis 15.03.2020. WDR 5.

Was klingt wie die Zutaten für einen Cocktail, ist das Erfolgsrezept der 25-jährigen Musikerin Roosmarijn aus Utrecht. Mit ihrer Debüt-EP "Inside Out" tritt sie in die experimentellen Fußstapfen von Björk und Sophie Hunger. Moderation: Elise Schirrmacher.