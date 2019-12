Bach, Beatles and Beyond - Chöre in NRW und Deutschland

WDR 5 Musikbonus . . 55:07 Min. . Verfügbar bis 15.12.2019. WDR 5.

Am 8.12. ist der internationale Tag des Chorgesangs. In Deutschland hat das Chorsingen eine lange Tradition und ist mit fast vier Millionen aktiven Sängerinnen und Sängern immer noch lebendig, auch in Nordrhein-Westfalen. Moderation von Jan Tengeler.