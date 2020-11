Achtung Kopfkino! - Musik im Horrorfilm

WDR 5 Musikbonus . . 56:12 Min. . Verfügbar bis 08.11.2020. WDR 5.

'Ein guter Horrorfilm ist nur so gut, wie seine Musik.' Mit dieser überspitzten These beleuchtet der Musikbonus an Halloween die Wirkung von Filmmusik im Gruselgenre. Denn selbst bei harmlosen Bildern, kann die Musik schlimmste Vorahnungen wecken. Moderation: Volker Hein.