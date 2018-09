Audio: Überregionale Jobvermittlung - eine Win-Win-Strategie

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 07.09.2018 | Länge: 03:49 Min.

In keinem Bundesland gibt es so viele Langzeitarbeitslose wie in NRW, doch es gibt es große regionale Unterschiede. Deshalb haben sich das Jobcenter in Dortmund und die Agentur für Arbeit in Rheine für ein Pilot-Projekt zusammengetan. Melanie Weyand berichtet. | audio