Waschbären-Hochburg NRW

Audio: Wohnen in NRW - ein gesellschaftspolitischer Sprengstoff

WDR RheinBlick | 19.10.2018 | Länge: 21:58 Min.

In NRW wird das Wohnen immer mehr zum Luxusgut - zumindest in gefragten Städten. Christoph Ullrich diskutiert mit Leo Flamm und Daniela Junghans darüber, warum die Landespolitik an dem Zustand eine große Mitschuld trägt. Und wir sprechen darüber, was die Politik machen kann, um das Problem zu lösen. Viel Spaß beim Hören. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an rheinblick@wdr.de. | audio