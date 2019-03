Audio: Gefährliches Fahrradfahren

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen. . 03:45 Min. . WDR 5. Von Silvia Andler.

Der Frühling kommt und in den Städten in NRW sind wieder viele Fahrradfahrer unterwegs. Aber keine oder zu enge Fahrradwege und unübersichtliche Abbiegespuren machen das Fahren im innerstädtischen Verkehr gefährlich. Das zeigt auch der Praxistest in Aachen. | audio