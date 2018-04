Audio: Syrien, Trump und Russland

WDR 5 Morgenecho - Medienschau | 12.04.2018 | Länge: 04:04 Min.

Russland hat geschworen, alle Raketen abzuschießen, die auf Syrien abgefeuert werden. Mach' dich bereit, Russland, denn sie werden kommen" – das hat Donald Trump gestern getwittert, er droht also mit einem Raketenangriff gegen Syrien. Heute Morgen auch großes Thema in den Zeitungen. Nural Akbayir, Morgenecho-Redaktion, was schreiben die Kommentatoren zu dieser Drohung? | audio