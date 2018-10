Verbesserungspotential für Leihräder in NRW

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 08.10.2018 | 03:55 Min.

Leihräder sind in, besonders in Großstädten. In Paris oder Wien sind sie schon in den alltäglichen Verkehr integriert - in Deutschland hapert es noch an einigen Stellen. Ein Überblick über Anbieter und Nutzer in NRW von Ludger Vortmann.

Audio Download .