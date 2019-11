US-Fußballtalente in Neuss: Hoffen auf die Profikarriere

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen. . 03:40 Min. . Verfügbar bis 26.11.2020. WDR 5. Von Thomas Kalus.

20 US-Teenager besuchen zurzeit die International School of Rhine in Neuss. Allesamt große Fußballtalente, die von einer Profikarriere in Europa träumen - und dieser beim Training in Neuss näher kommen wollen. Thomas Kalus hat sie dabei beobachtet.

