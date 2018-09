Unternehmen in NRW und der Brexit: Der Countdown läuft

Audio: Das Herbstgutachten der Wirtschaftsforscher

WDR 5 Profit - Topthemen aus der Wirtschaft | 27.09.2018 | Länge: 04:31 Min.

Der Aufschwung in Deutschland geht jetzt schon ins sechste Jahr. Er hat allerdings deutlich an Fahrt eingebüßt. Das haben die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten in Berlin heute verkündet. Ute Schyns aus der WDR-Wirtschaftsredaktion. | audio