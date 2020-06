UNESCO-Welterbe in NRW

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen. . 02:50 Min. . Verfügbar bis 26.06.2021. WDR 5. Von Verena Tröster.

In Nordrhein-Westfalen gibt es mehrere Welterbestätten: Den Aachener und den Kölner Dom, Schloss Corvey in Höxter, die Zeche Zollverein und die Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl. Verena Tröster mit einem Überblick.

