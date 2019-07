Audio: Open-Air-Kinos in NRW

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen. . 03:53 Min. . WDR 5. Von Ann-Kristin Pott.

In den Sommerferien kommt oft die Frage auf: Was tun bei sommerlichen Temperaturen am Abend? Eine Möglichkeit ist ein Kinobesuch und zwar unter freiem Himmel. In ganz NRW gibt es sie: Freiluftkinos - auch in Bochum und Detmold. | audio