Audio: Schrebergärten: Begehrter Grund

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen. . 03:56 Min. . WDR 5. Von Ludger Vortmann.

Schrebergärten sind in. Doch den Städten in NRW gehen Flächen für Häuser und Gewerbe aus. Langfristig könnte das für manche Kleingärtner zum Problem werden. In Mülheim an der Ruhr sorgt das bereits für Diskussionen. | audio