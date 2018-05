Audio: Vandalismus in Kirchen

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 16.05.2018 | Länge: 04:16 Min.

In den Kirchen NRWs nehmen die Fälle von Vandalismus zu. So zum Beispiel die St. Peter Kirche in Recklinghausen: Junkies setzen sich in der Kapelle ihren Schuss, Menschen pinkeln hinter das Taufbecken. Marc Sense zu Besuch in der Gemeinde. | audio