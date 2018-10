Sprechstunde im Gefängnis

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 11.10.2018 | 03:57 Min.

Was passiert eigentlich, wenn ein Häftling zum Arzt muss? In den Gefängnissen in NRW gibt es 60 festangestellte Ärzte und 2 bis 3 Vertragsärzte pro JVA. Aber es fehlt Nachwuchs, denn der Dienst ist nicht lukrativ. Christian Avital berichtet.

