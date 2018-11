Audio: Kosten vor der Haustür

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 30.10.2018 | Länge: 03:49 Min.

Schlaglöcher, Risse im Asphalt und abenteuerliches Flickwerk - so sehen viele Straßen aus. Straßensanierungen können für Anwohner sehr teuer werden, denn das Kommunalabgaben-Gesetz in NRW sieht eine Beteiligung vor. Klaudia Deus war in Mettmann. | audio