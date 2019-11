Roboter in NRW: Alltägliche Helfer?

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen. . 03:57 Min. . Verfügbar bis 04.11.2020. WDR 5. Von Meriem Benslim.

Roboter im öffentlichen Raum: In vielen Städten ist das längst keine Science-Fiction mehr. Grund einmal zu fragen: Wo treffen wir sie in NRW schon an? Und was könnte die Zukunft noch bringen? Meriem Benslim auf Spurensuche.

Audio Download .