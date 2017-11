Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Teures Wohnen im Flüchtlingsheim

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 14.11.2017 | Länge: 03:37 Min.

Was kostet es, in einer Flüchtlingsunterkunft zu wohnen? In aller Regel bekommen die Bewohner davon nichts mit, solange sie Geld vom Sozialamt beziehen. Wenn sie aber als Flüchtling anerkannt sind, einen Job haben oder in der Ausbildung sind, dann zahlen sie Miete. Und die ist von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich und kann teuer werden. Heike Zafar berichtet. | audio