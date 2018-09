Audio: Die Tage unter Tage sind gezählt

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 19.09.2018 | Länge: 03:28 Min.

Ende des Jahres 2018 schließt das letzte Bergwerk in NRW, die Zeche Prosper Haniel in Bottrop. Die Bergleute beginnen bereits vorher mit dem "rauben", denn die Technik unter Tage muss an die Oberfläche geholt werden. Mit gemischten Gefühlen, hat Olaf Biernat erfahren. | audio