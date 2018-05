Audio: Israel-Serie (3/6): Sehnsucht nach Israel

WDR 5 Morgenecho - Serie | 16.05.2018 | Länge: 03:42 Min.

Für viele Juden in Nordrhein-Westfalen ist Israel ein Sehnsuchtsort. Für andere das Land, für dessen Politik sie in Diskussionen verantwortlich gemacht werden - auch, wenn sie gar nicht mit ihr einverstanden sind. Über das Verhältnis von Juden in NRW zum Staat Israel. | audio