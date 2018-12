Park and Ride: Rettung vorm Verkehrsinfarkt?

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 03.12.2018 | 03:45 Min.

Dortmund baut sein Park and Ride System um. Die Hoffnung: weniger Autos an vollen Tagen, wie jetzt im Advent. Haben Modelle wie dieses Vorbildcharakter für andere Städte in NRW? Michael Westerhoff berichtet.

