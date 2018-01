Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Mehr Diebstähle in Krankenhäusern

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 21.09.2017 | Länge: 03:34 Min.

Die Zahl der Diebstähle in Krankenhäusern in NRW ist in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Zudem beklagen Patienten Einbrüche in ihre Wohnungen und Häuser. Die Kliniken sind weitgehend hilflos. Moritz Börner berichtet. | audio