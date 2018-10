Audio: Ermittlungen nach den Paketbombenfunden in den USA

WDR aktuell | 25.10.2018 | Länge: 10:14 Min.

Eskaliert die Feinseligkeit? Nach den Paketbombenfunden in den USA sieht US Präsident Trump eine Teilschuld bei den Medien. Teurer Kraftakt - die Bundeswehr beteiligt sich in großem Stil an dem Nato Manöver in Norwegen. Feuer in der Stadt - nach dem Brand im Kölner Süden mit zwei Toten gehen die Ermittlungen weiter. Moderation: Katrin Schmick. | audio