NRW-Stiftungen in Not

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Betagte Hunde für betagte Menschen

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 09.02.2018 | Länge: 03:48 Min.

Betagte Hunde sind die Ladenhüter in Tierheimen. Gleichzeitig vermitteln viele Einrichtungen sie nicht an Senioren: aus Angst, die Hunde könnten sie überleben. Der Tierschutzverein "Second Hand Hunde in Not" bringt nun beide zusammen. Karin Lamsfuß berichtet. | audio