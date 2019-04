Audio: Krisengipfel: Industrie beklagt marode Schleusen

Die vielen maroden Schleusen in der Region sollen saniert werden. Wie das so schnell wie möglich passieren kann, wollen Politiker und Vertreter von Behörden und Unternehmen am 30.04.19 beim so genannten NRW "Schleusengipfel" diskutieren. | audio