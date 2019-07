Nichtschwimmerland NRW: Was tun?

Audio: WDR 5 Europamagazin Ganze Sendung (16.07.2019)

WDR 5 Europamagazin. . 42:14 Min. . WDR 5.

Tag der Entscheidung für Ursula von der Leyen; Reaktionen in Frankreich; Neue Kommissionsspitze, alte Probleme: Wie umgehen mit Italien?; Spekulationen über Merkels Gesundheitszustand in Frankreich; Vor 50 Jahren begann die Mondlandung - Folgen der Apollo-Missionen für die europäische Raumfahrt; Mars-Mission in vier Tagen: Von Kantabrien zum roten Planeten und zurück. Moderation: Michael Brocker | audio