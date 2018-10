Audio: Bayern-Wahl (5/6): Freie Wähler - Die "vernünftige" Opposition

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 12.10.2018 | Länge: 04:09 Min.

Die Partei vieler abtrünniger Ex-CSU-ler zeigt sich schon in der Opposition als bürgerlich-vernünftige Alternative und versucht sich so als zukünftiger CSU-Koalitionspartner zu empfehlen. Was noch fehlt: Die Stimmen der Jungen. Regina Kirschner berichtet. | audio