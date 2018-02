Audio: Schulleitermangel: Duisburger Projekt wirbt um Grundschullehrer

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 01.03.2018 | Länge: 03:39 Min.

An den Duisburger Grundschulen fehlen zehn Rektoren und 25 Stellvertreter. Deshalb gibt es nun für interessierte Grundschullehrer das Angebot, an Seminaren teilzunehmen und Führungsaufgaben in der Praxis zu üben. Benjamin Sartory war dabei. | audio