Audio: "Kölsche Kippa Köpp": Jüdische Jecken in Köln

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 28.02.2019 | Länge: 04:05 Min.

Erstmals seit 90 Jahren gibt es in Köln wieder eine jüdischen Karnevalsverein, der "Kölsche Kippa Köppe e.V". Der Name knüpft an die Tradition eines jüdischen Karnevalsvereins vor 1933 an. "Wir wollen uns zeigen als Juden im Kölner Karneval", so Präsident Aaron Knappstein. | audio