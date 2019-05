Audio: Was wissen Bonner Jugendliche über das Grundgesetz?

Es war ein Meilenstein der Demokratie in Deutschland: Vor 70 Jahren, am 23. Mai 1949, wurde das Grundgesetz verkündet, einen Tag später trat es in Kraft. Was wissen Jugendliche in seiner "Geburtsstadt" Bonn über Entstehung und Bedeutung der deutschen Verfassung? | audio