Audio: Modern arbeiten, CO2 sparen: Essener Firma führt 4-Tage-Woche ein

Wochenendgefühl - das haben rund 20 Mitarbeiter eines Essener Solarunternehmens bald nicht mehr am Freitag, sondern schon am Donnerstag. Der Chef Markus Borowski führt in seinem Unternehmen die 4-Tage-Woche ein und das bedeutet: 3 Tage Wochenende. | audio