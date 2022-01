Manchmal nicht tragbar - Probleme bei Kleiderspenden

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen. . 03:24 Min. . Verfügbar bis 31.01.2023. WDR 5. Von Elfi Schader.

In NRW sortieren Menschen pro Jahr circa 12 Kilo Altkleider aus. Die landen dann meist in Containern oder bei sozialen Einrichtungen. Doch die haben mit den Kleiderspenden vermehrt Probleme. Elfi Schader berichtet aus einem Sozialkaufhaus in Soest.

