Audio: Vor 50 Jahren: Frankreich zündet seine erste Wasserstoff-Bombe

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 24.08.2018 | Länge: 03:50 Min.

Am 24. August 1968 zündete Frankreich seine erste Wasserstoff-Bombe. Weit entfernt vom europäischen Festland auf Fangataufa, einem Atoll in der Südsee. "Make France Great Again" war das Ziel von Charles De Gaulle. Barbara Kostolnik blickt zurück. | audio