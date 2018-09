Lippe-Renaturierung: Lebensraum für Tiere und Pflanzen

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 03.09.2018 | 03:37 Min.

Die Lippe entspringt in Bad Lippspringe und fließt in Wesel in den Rhein. Mit 220 Kilometern ist sie der längste Fluss in NRW - und auf langen Strecken in keinem guten Zustand. Das soll sich nun ändern. Eva Karnofsky berichtet.

