Lehrermangel in NRW: Seiteneinsteiger in Grundschulen

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen. . 03:31 Min. . Verfügbar bis 03.03.2021. WDR 5. Von Solveig Bader.

An Grundschulen ist der Lehrermangel besonders groß. Auch die Maria-Kunigunda-Grundschule in Essen ist auf Seiteneinsteiger angewiesen, um ihren Lehrauftrag erfüllen zu können. Solveig Bader hat erfahren, was das im Schulalltag bedeutet.

