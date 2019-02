Audio: Brexit: Pflegekräfte, kommt nach NRW!

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 11.02.2019 | Länge: 03:37 Min.

Der Pflegenotstand in Deutschland ist groß, in vielen Einrichtungen mangelt es an Personal. Nun werben NRW-Kliniken gezielt im Brexit-Land Großbritannien um Arbeitskräfte aus der EU. | audio