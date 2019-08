Audio: WDR 5 Europamagazin Ganze Sendung (20.08.2019)

WDR 5 Europamagazin. . 40:54 Min. . WDR 5.

Stand der Dinge beim Flüchtlingsabkommen EU-Türkei; Regierungskrise in Italien: Ministerpräsident Conte tritt zurück; Außenansicht - Irland setzt beim Brexit auf die Unterstützung der Bundeskanzlerin; Internnationale Ikone Greta Thunberg: Ein Jahr Schulstreik fürs Klima;Britische "Klima-Rebellen" arbeiten mit "Fridays for Future" zusammen; Erst langsam mehr Zulauf: Fridays for Future in Griechenland; Moderation: Achim Schmitz-Forte. | audio