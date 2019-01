Audio: Gute Stimmung in Griechenland? Wie sieht´s wirklich aus?

WDR 5 Profit - aktuell | 11.01.2019 | Länge: 05:18 Min.

Die Stimmung scheint in gut zu sein: bei ihrem Besuch in Athen wurde die Bundeskanzlerin freundlich empfangen. Auf dem Höhepunkt der Griecheland -Krise sah das anders aus. Wie gut geht es Griechenland wirklich? Fragen an Wolfgang Landmesser. | audio