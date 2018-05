Audio: Leben mit und ohne Bankfiliale

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 24.05.2018 | Länge: 03:56 Min.

Wer auf dem Land seine Bankgeschäfte am Schalter erledigen möchte, muss zum Teil weite Wege in Kauf nehmen. Denn immer mehr Bankfilialen schließen. Dabei ist eine Bankfiliale am Ort Lebensqualität. Ute Schyns unterwegs in Kornelimünster und Köln. | audio